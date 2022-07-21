كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ تفاصيل المباراة الودية التي ستجمع الفريق الإسباني بنظيره الهلال.

تفاصيل مباراة الهلال وألميريا الودية

وتحدث تركي آل الشيخ عن مواجهة الهلال وألميريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مباراة قوية أدعوكم لمشاهدتها، وستنقل على 4 قنوات بأستوديو مميز.. والحضور مفتوح للجميع”.

ونشر آل الشيخ صورة تظهر مزيداً من التفاصيل، حيث تُقام المباراة يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس على ملعب بيرنلي الإنجليزي، فيما ستُنقل عبر 4 قنوات، وهي؛ روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك وLBC.

الفريقان في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد نجح في التتويج بلقب الدرجة الثانية، ليصعد إلى الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022/ 2023، وسيبدأ الليغا بمواجهة ريال مدريد، يوم 14 أغسطس.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية من الاتحاد حُسمت بالجولة الأخيرة.