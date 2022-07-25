كشف العضو الذهبي بالنادي الأهلي الأمير تركي العبدالله الفيصل أبرز الأمور التي تمت مناقشتها خلال الجمعية العمومية اليوم.

الفيصل يكشف تفاصيل عمومية الأهلي:

وقال الأمير تركي العبدالله الفيصل: “أوعدكم سنتكاتف جميعًا من أجل عودة النادي بطل كما كان، وفي حال عدم تكاتفنا جمهور، لاعبين وإداريين، عمرنا ما هنرجع وهننزل درجة ثانية”.

وتابع تصريحاته بعد نهاية الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قائلًا: “لا توجد أي قرارات هذا أول اجتماع لنا.. لابد أن يقوم النادي على عمل مؤسساتي بغض النظر على الإدارة التي تقوده”.

الهبوط للمرة الأولى في تاريخ النادي:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.