كشف المدربان الألماني يورجن كلوب والإسباني بيب جوارديولا تشكيلة مباراة ليفربول ضد مان سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية لـ موسم 2022/ 2023.

تشكيل الفريقين:

وجاء تشكيل مانشستر سيتي مكونًا من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي – كايل ووكر – روبين دياز – جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز – جاك جريليش- إيرلنج هالاند

أما تشكيل ليفربول فجاء مكونًا من: ”

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو- لويس دياز

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مان سيتي:

وتنطلق المباراة بعد قليل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “كينج باور” معقل فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على قناة Bein Sports 1 HD Premium، حيث يخوض الريدز المباراة بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي في الموسم الماضي، بينما يخوض مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية عقب تتويجه بالدوري الإنجليزي لموسم 2021/ 2022.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتقابل فيها الفريقان في بطولة كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في البطولة عام 2019 وحسمها فريق السيتي بضربات الجزاء.

ماذا قال جوارديولا قبل لقاء ليفربول ضد مان سيتي ؟

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول: “أنا لن أقول شيئًا جديدًا لأننا نعرف ذلك، محمد صلاح لاعب استثنائي”.

وتابع جوارديولا: “محمد صلاح سيشكل تهديدًا لا يصدق بالنسبة لنا، ومع ذلك، سنعمل بكل قوة على التعامل معه، وسنحاول الفوز بالمباراة”.