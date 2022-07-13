أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان سترلينج صاحب الـ 27 عامًا رحل عن مانشستر سيتي بعد 7 سنوات قضاها في صفوف السيتزنس لينضم إلى فريق تشيلسي في صيف 2022 حتى صيف 2027 ويتواجد مع البلوز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحضيرًا للموسم الجديد.

مسيرة رحيم سترلينج

ويذكر أن سترلينج بدأ مسيرته في فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي في عام 2003 ثم انتقل لـ ليفربول في عام 2010 ليلعب مع الفريق الأول للريدز في عام 2012 ثم ينضم لـ مانشستر سيتي في عام 2015، ويستقر حاليًا مع تشيلسي.

ويلعب سترلينج مع المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم منذ عام 2012.

وكان مانشستر سيتي ودع رحيم سترلينج بعد 7 سنوات حقق خلالهم 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي وبطولة كأس سوبر إنجليزي وبطولة وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي.