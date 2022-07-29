لا تزال جماهير كرة القدم السعودية، تنتظر قرارات قضية نادي النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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كواليس قضية النصر ضد الاتحاد وحمدالله:

وكانت النصر تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي وضد حامد البلوي بعد تسريب مقطع صوتي بتحريض البلوي للاعب المغربي على ترك النصر والانتقال لناد آخر في سبتمبر الماضي.

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القانوني محمد الدويش علق على أمر قد يُخفف من عقوبة العميد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أي اتحادي يدعي علم إدارة النصر بالمفاوضات الاتحادية لحمدالله سيُطلب منه الإثبات ولن يُطلب من النصر إثبات عدم علمه”.

إثبات أن النصر يعلم بالمفاوضات:

وبالتالي في حال نجح العميد في إثبات أن إدارة النصر كانت تعلم بالتفاوض مع المهاجم المغربي، فذلك سيخفف من عقوبة النادي ولن تكون تحريض كما ادعى النصر في بيانه.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كشفت بحسب الإعلامي والناقد عناد الرشيد أن القرارات في القضية سوف تصدر إما اليوم الجمعة أو غدًا السبت.