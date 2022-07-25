تسببت تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري عن إدارة نادي الزمالك في أزمة، عقب مباراة الأهلي ضد الجونة التي أُقيمت مساء أمس الأحد في الدوري المصري.

وكان الأهلي خسر نهائي كأس مصر الخميس الماضي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، قبل مواجهة الجونة في الدوري.

ماذا قال عبدالحفيظ بعد مباراة الأهلي ضد الجونة ؟

عبدالحفيظ تحدث لـ قناة الأهلي قائلًا عن إدارة الزمالك: “يريدون مني الروح الرياضية وهم يسخرون مني دائمًا ويشككون في وطنيتي، كيف هذا؟”.

وأضاف:” لا يوجد أحد يهدم استقرار الأهلي ونحن في أمس حاجة لجماهيرنا من أجل المنافسة على الدوري”، كما انتقد عبدالحفيظ تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عنه في أوقات سابقة قبل نهائي الكأس.

القناة تحذف تصريحات مدير الكرة

قناة الأهلي قامت بعد تصريحات سيد عبدالحفيظ، بحذف كل تصريحاته من منصات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتسبب هذا في غضب جماهير الأهلي التي اتهمت إدارة القناة بالضعف والخوف من الزمالك.

يذكر أن لقاء الأهلي ضد الجونة كان شهد إصابة اللاعب عمرو السولية لاعب الأهلي بسبب الإجهاد، كما غاب عن المباراة كل من محمد محمود وطاهر محمد طاهر والمهاجم محمد شريف بسبب الإصابة.

سيواجه الأهلي فريق مصر المقاصة بعد غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.