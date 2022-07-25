أبدى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، غضبه بسبب نظام المسابقات في مصر عقب مباراة الأهلي ضد الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بثنائية دون رد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

بماذا علق سواريش ؟

وقال سواريش بعد اللقاء: ” ما يحدث فوق طاقة البشر، كيف يُمكن وضع برنامج إعداد للفريق والموسم لم ينته، تلاحم المواسم أثر بشكل سلبي على اللاعبين، لم أتدرب معهم إلا لمدة أسبوع وباقي الوقت يقومون بعمل التدليك، هل هذا عدل ؟!”.

وأضاف سواريش: ” يجب أن يتم تنظيم المباريات بصورة لا تؤدي للضرر على اللاعبين، أعتقد أن هذا سيكون أفضل وأحسن لنا، من وضع نظام المباريات، لم ينتبه لتلاحم المواسم”.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الجونة بهدفي رامي ربيعة والتونسي علي معلول، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري، والخسارة من نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.

غياب لاعبين عن مباراة الأهلي ضد الجونة للإصابة

يذكر أن لقاء الأهلي ضد الجونة كان شهد إصابة اللاعب عمرو السولية لاعب الأهلي بسبب الإجهاد، كما غاب عن المباراة كل من محمد محمود وطاهر محمد طاهر والمهاجم محمد شريف بسبب الإصابة.

سيواجه الأهلي فريق مصر المقاصة بعد غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.