لا يزال مصير اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو غامضًا وذلك بسبب عدم معرفة مستقبله مع نادي الهلال.

وكان الزعيم أعار فييتو صاحب الـ28 سنة إلى نادي الشباب لمدة 6 أشهر لكنه عاد إلى أزرق العاصمة من جديد.

سبب يدفع الهلال للتمسك بـ لوسيانو فييتو

المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد يُفكر في الإبقاء على فييتو وذلك لمعاناة الهلال من عقوبة عدم قيد صفقات جديدة لفترتي انتقالات بسبب قضية محمد كنو، مما يعني أن وجود فييتو ضروري في تشكيلة أزرق الرياض.

وكان فييتو انضم إلى أزرق الرياض في صيف 2020 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

يذكر أن الهلال كان فاز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف.