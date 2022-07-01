أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الشروط الواجب توفرها في ملابس الإحرام، ليكون مطابقًا للمواصفات.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية على تويتر إلى أنه يجب أن يكون خاليًا من العيوب الصناعية والثقوب.

نسبة الأقطان:

كما يشترط في الإحرام ألا تقل نسبة الألياف القطنية فيها عن 99%، كما يكون خاليًا من الزخارف غير المتناسبة مع الشريعة الإسلامية.

ويجب أن يتكون الإجرام من قطعتين؛ إزار ورداء متساويان في الأبعاد والأطوال.

متابعة مستمرة:

وتتابع الجهات المختصة كل ما يتعلق بخدمات الحجج سواء في المأكل أو المشرب او السكن؛ أو ملابس الإحرام؛ فقد وثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، الورش التدريبية التي تقوم بها لتجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين بشكل صحي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء: إنها تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة بمكة المكرمة، لتدريبهم على أساسيات التعامل مع الأغذية بالطرق الصحية.

الالتزام بالاشتراطات الصحية:

وأشارت إلى أن هذه الورش التدريبية في مطابخ الإعاشة؛ تأتي تأكيدًا على الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تجهيز وجبات الحجاج والمعتمرين.

وتعزيزًا للدور الرقابي على مطابخ الإعاشة، أشارت إلى أنه تم الإشراف على أغذية الحجاج، والتأكد من جودتها وسلامتها، وذلك من خلال الرقابة والفسح والرصد.