أفاد موقع Down Detector، وهو موقع ويب يراقب حالات انقطاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قد ظهرت تقارير تفيد بوجود مشكلات في كل من منصة فيسبوك وماسنجر وإنستجرام، التابعين لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا).

وشكا المستخدمون في جميع أنحاء العالم من انقطاع الخدمة، لاسيما في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بما في ذلك المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن ومانشستر وبرمنغهام عن تلك المشاكل.

وقالوا: إنهم لا يستطيعون الوصول إلى Facebook عبر التطبيق أو موقع الويب، كما كان هناك أيضًا مشكلات في الوصول إلى تطبيق ماسنجر وإنستجرام، لكن لا يزال سبب الانقطاع غير واضح حتى الآن.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أبلغ أكثر من 2600 مستخدم حول العالم عن مشاكل مع إنستجرام، كما أبلغ 3200 أنهم يواجهون مشاكل مع تطبيق فيسبوك ماسنجر من حيث إرسال الرسائل أو استلامها، وقال آخرون: إنهم لا يستطيعون تسجيل الدخول على الإطلاق.

كما أن رسائل إنستجرام لا تعمل على التطبيق أو على الموقع وغير متوافق مع هواتف آيفون بحسب موقع Down Detector.