أعلنت إدارة تعليم مكة، عن فتح باب التسجيل في نظام نور لحركة النقل الداخلي لعام 1444هـ.

التسجيل والجدول الزمني الخاص به

وأوضح تعليم مكة في إنفوجراف صادر عنه، أن التسجيل في نظام نور من 25-12-1443 والذي يستمر حتى 2-1-1444 هـ.

وبشأن الجدول الزمني الخاص بالتسجيل وإغلاقه وإعلان نتيجته، كشفت الإدارة أن إعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام يوم 13-1-1444هـ، لافتة إلى أن فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي من 13-1 حتى 15 -1.

ولفتت إلى أن اعتماد نتيجة النقل الداخلي ستكون يوم 16-1-1444هـ، موضحة أن المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا ستكون اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.

نقل معلمي المدارس المغلقة

وأشارت الإدارة إلى بعض الأمور المهمة حول نقل معلمي ومعلمات المدارس المغلقة بسبب الطفولة المبكرة أو قلة العدد في حركة النقل الداخلي وهي: أنه تم إدراج جميع شرائح القطاع لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس المغلقة، وسيجدونها موجودة في حساباتهم في نظام نور.

ولفتت إلى أن المعلمين متاح لهم تسجيل رغبات مدارس بالإضافة لترتيب الشرائح والمطلوب منهم الآتي:

تسجيل ما يريدون من رغبات المدارس ( يختار مدرسة بالاسم كرغبة نقل) حتى 20 رغبة إذا أراد.

ترتيب جميع شرائح القطاع وفق رغبتهم وعدم الاكتفاء بترتيب عدد محدد منها، مع الحرص على التأكد من الترتيب النهائي للرغبات بدقة.

كما أوضحت أن الشريحة في حركة النقل تعني نطاق جغرافي محدد (حي سكني مثل، شريحة النوارية)، وتحتوي على مدارس بجميع المراحل (ابتدائي، متوسط، وثانوي)، وسيفاضل المعلم على جميع مدارس الشريحة وفق مرحلة مؤهلة وقانون الحركة.

تسجيل في المدارس كلها

وحثت المعلم الذي مؤهله يفاضل على جميع المراحل الدراسة، على تسجيل رغبات النقل المدارس المناسبة له من مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية ولا يكتفي بتسجيل مدارس ابتدائية فقط، موضحة أن البرنامج سيسد احتياج المرحلة المتوسطة والثانوية أولًا وفق مرحلة مؤهل المعلم في البكالوريوس وقانون الحركة.