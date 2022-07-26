لا يزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر ضد كل من لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وإداري نادي الاتحاد حامد البلوي.

وألمح الناقد الرياضي عدنان جستنيه بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” إلى الاقتراب من وجود اتفاق في قضية اللاعب المغربي بين الناديين.

بماذا ألمح جستنيه ؟

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “علاقة الكبار تحكمها قول وفعل وثقة متبادلة، مهما حاولت أطراف تعكر صفو هذه العلاقة، أو ممارسة عبث للإساءة إليها”.

وتابع: “معادن الكبار، تظهر وقت الحسم والعزم، ولن تؤثر فيها (خرابيط) فلان”.

كواليس قضية حمدالله ضد النصر:

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

إدارة مسلي آل معمر طالبت اللجنة المختصة بالقضية بالآتي: “إيقاف المهاجم المغربي لمدة 6 أشهر، إيقاف البلوي 6 أشهر، إيقاف نادي الاتحاد لفترتي تسجيل، غرامة مليون ريال” بحسب ما ذكره الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي”.