تترقب جماهير النادي الأهلي المصري موقف الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في المباريات المقبلة.

تفاصيل إصابتي ياسر إبراهيم وعبدالقادر:

وقال طبيب النادي الأهلي المصري، الدكتور أحمد أبو عبلة: “ياسر إبراهيم اشتكى من إصابة عضلية خفيفة خلال مباراة بتروجيت، وأجرى أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وسيتم حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مران الغد”.

وعن الموعد الأقرب لعودة أحمد عبدالقادر، قال الدكتور أحمد أبو عبلة خلال تصريحاته لموقع النادي الأهلي المصري الرسمي: “يسير بشكل منتظم في تنفيذ برنامجه التأهيلي، وإنه في غضون أسبوع سيشارك في التدريبات الجماعية”.

وكان أحمد عبد القادر قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، وخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

الأهلي المصري في الدوري:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأهلي المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، ولكنه خاض 22 لقاء.