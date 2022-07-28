أعلنت قوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي أول، جندي موسيقى) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط وظائف أمن المنشآت

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

الرتبة المؤهل المطلوب شروط خاصة بالمؤهل جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص . أن يكون حاصلاً على دبلوم أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص:

ميكانيكا سيارات – فني لحام –تبريد وتكييف – كهرباء – فني مولدات – فني خراطة – دعم فني حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – برمجيات حاسب آلي. جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/01/01هـ الموافق 2022/07/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا