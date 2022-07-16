جذبت تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صحف العالم، بعد أن تحدث خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، التي جمعت بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، بمشاركة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.

تصريحات فيصل بن فرحان عن أوبك+:

رصدت منصة Devdiscourse تصريح تقييم أوبك+ لسوق العمل، حيث قال وزير الخارجية: هناك مناقشات مع الولايات المتحدة حول ذلك طوال الوقت، وستعمل المنظمة على تقييم السوق وتفعل ما هو ضروري.

وعلقت المنصة قائلة: تثق العديد من الدول في قرارات القيادة السعودية فيما يتعلق بقرارات النفط، وقد شهد لها العالم بجودة القيادة إبان جائحة كورونا، وقد وصفت وكالة بلومبرغ وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بقولها: إنه أقوى رجل في سوق النفط.

وتابعت: ما يحدث حاليًّا من ارتفاع الأسعار لا يقع على عاتق السعودية، بل يقع خطؤه بالكامل على مجموعة من القرارات الغربية السياسية الخاطئة التي فرضت عقوبات على روسيا لكنها لم تتحمل تبعات.

وأضافت: ليس على الرياض تحمل أي خسارة من أي نوع لترضية أي طرف.

تصريح الأجندة العالمية:

رصدت مجلة Swissinfo السويسرية تصريح ما وصفته بالأجندة العالمية، حيث قال الأمير فيصل بن فرحان: أصبح واضحًا أن من أراد أن يكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية.

وتابع تقريرها: يبدو من هذا التصريح أن السعودية تعيد رسم خريطة القوى السياسية العالمية.

وأحدث هذا التصريح صدًى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث عبر العديد من المستخدمين عن شعورهم بالفخر إزاء هذا التصريح.

وقد قال وزير الخارجية السعودي أيضًا: نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه، متابعًا: لا ننتظر أي أحد ليحقق احتياجاتنا، مؤكدًا في الوقت نفسه على شعور السعوديين بالفخر قائلًا: شعبنا فخور جدًّا ببلادنا.

الناتو العربي:

تداولت شبكة CNN تصريح الأمير فيصل بن فرحان بشأن الناتو العربي، حيث قال: لا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي، مشيرة إلى تصريحاته الأخرى بشأن طرح المملكة منذ 5 سنوات تقريبًا تكوين منظومة دفاع عربي مشترك، مؤكدة في الوقت نفسه على أن قمة جدة تضمنت مخرجات سيكون لها انعكاسات إيجابية.