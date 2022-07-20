دعت كلية التقنية للبنات بعرعر – تقنية عرعر الراغبات بالتقديم على الكلية من خلال التسجيل الإلكتروني، لعدد من التخصصات خلال الفترة من ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ هـ وحتى ٢٩ /١٢/ ١٤٤٣ هـ .

وأوضحت الكلية أن القبول سيكون وفقاً لعدة شروط تنطبق على المتقدمات منها أن تكون سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وألا تكون مفصولة، وليست موظفة، وألا يكون قد تم قبولها في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرة في نفس البرنامج .

وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني “بوابة قبولي” بالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .