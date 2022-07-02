أعادت مشاهد التكدس في مطار الملك خالد بالرياض إلى الأذهان أزمة مطار جدة قبل أشهر، والتساؤلات عن لجنة التحقيق التي لم تعلن نتائجها حتى اليوم.

تكدس #مطار_الملك_خالد بالرياض يعيد للأذهان أزمة مطار جدة قبل أشهر، والتساؤلات عن لجنة التحقيق التي لم تعلن نتائجها حتى اليوم!#سلسلة_مواسم_التكدس@Randa_AlSheikh pic.twitter.com/egein9DzzV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 2, 2022

ومع قرب إجازة عيد الأضحى أظهرت فيديوهات التكدس في صالات المطار مع امتعاض من التنظيم الذي أدى لتأجيل وتأخير عدد من الرحلات، وفقًا لـ”العربية”.

تساؤلات عن نتائج لجنة التحقيق:

المطار قال في تغريدة عبر “تويتر”: إنه لم يتم إلغاء أي رحلة وبأنه قدم الخدمة لـ87 ألف مسافر تزامنًا مع بداية موسم الصيف.

أزمة مطار الرياض المستمرة إلى هذه الساعة أعادت للأذهان أزمة مطار الملك عبدالعزيز في جدة قبل أشهر، وحينها أصدر وزير النقل قرارًا بإجراء تحقيق في أسباب تلك الأزمة والرفع به خلال 5 أيام، ولكن حتى اليوم لم يصدر أي تصريح بما وصلت إليه نتائج تلك اللجنة.