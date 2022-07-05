دعت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات دخول المركبات خلال موسم الحج، حرصًا على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة.

حرصًا على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة .. قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور تدعو قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات دخول المركبات خلال موسم الحج. #المرور_السعودي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/2cuNLtmnpd — المرور السعودي (@eMoroor) July 5, 2022

وأشارت في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، إلى أهمية التأكد من التصاريح على مداخل العاصمة المقدسة، وإتمام الإجراءات لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

تأهيل 1500 عامل في منظومة تفويج الحجاج

من جهة أخرى أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن مساهمتها بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في تأهيل 1500 من العاملين في منظومة تفويج ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم تأهيل 1500 من العاملين عبر 39 دورة تدريبية، لخدمة الحجاج في مسارات التفويج.

رفع خدمات تفويج الحجاج

وأضافت أن الهدف من ذلك رفع مهارات مسؤولي وقادة التفويج لتجويد خدمات تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأشارت إلى أنه على مدار 3 أيام، تم تقديم 39 دورة تدريبية بمعدل 15 ساعة لكل دورة.ولفتت إلى أن المستفيدين من التدريب هم القادة والعاملون في مراكز الخدمة الميدانية للتفويج، وشركات أرباب الطوائف، وشركات حجاج الداخل.