ودعت وكالة الشؤون النسائية، الحجاج في محطة قطار الحرمين بالهدايا التذكارية ضمن حملة “حللتم أهلًا”.

تقرير مرئي | الوكالة النسائية تودّع الحجاج في محطة قطار الحرمين بالهدايا وأجمل الذكريات ضمن حملة "حللتم أهلًا". #بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/GRvtdB3dP4 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 20, 2022

حفاوة التوديع

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، مقطع فيديو يرصد لقطات من توديع الوكالة النسائية لضيوف الرحمن بحفاوة وتكريم وتقديم الهدايا التذكارية.

وحضر كل من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، والشراكات المجتمعية بالمسجد الحرام، وبالتعاون مع وكالة الشؤون النسائية وعبر وحدة خدمات المستفيدات، إلى محطة قطار الحرمين، شاهدين لجموع الحجيج وهم مغادرين الأراضي المقدسة بأجمل الذكريات وأثمنها.

تفعيل مبادرة حللتم أهلا

وقبل موسم الحج وأثناءه، حمل منسوبو رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على عاتقهم شرف استقبال حجاج بيت الله الحرام، وأدائهم لمناسكهم بالركن الخامس بكل يسر وأمن وأمان.

كما حرصوا على تجسيد ما يحمله مفهوم التراحم والتلاحم من معنى بتفعيلهم لمبادرة “حللتم أهلًا”، موصلين بها أجمل المعاني ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”، وتحت شعار حج هذا العام “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.