وزعت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية التابعة لرئاسة مجلس الحرمين، هدايا على حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك بعد أن فعلت الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية مبادرة بعنوان “فعالية ملتقى الحاج”، بالشراكة مع جمعية المعابدة الأهلية.

هدايا تذكارية

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بيان بنت سالم الهذلي، إن هذه الفعالية تستهدف ضيوف الرحمن، إضافة إلى العاملات على خدمة وتنظيم حجاج بيت الله الحرام؛ وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية والنوعية عليهم في المصليات النسائية.

وفي الختام رُفع وافر الشكر والتقدير لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المفضية إلى تجويد منظومة الخدمات النسائية بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة برؤية 2030.