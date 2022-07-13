رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد رجل الأعمال إيلون ماسك في محكمة ديلاوير؛ لإجباره على تنفيذ عقد الاستحواذ المبرم في 14 إبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار.

عرض ماسك:

وقالت وثائق الدعوى: “قدّم ماسك عرضًا عامًّا لدفع تويتر للموافقة، ثم اقترح اتفاقية اندماج صديقة للبائع، ووقّع عليها، وهو يعتقد عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أنّ له حرية تغيير رأيه، والتخلي عن الشركة وتعطيل عملياتها وتدمير قيمة حصص المساهمين، ثمّ الرحيل بسهولة”.

وتابعت تويتر: يأتي هذا التنصل بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على شركة تويتر وأعمالها”، وفقًا لفوربس.

خروقات للاتفاق:

وأكدت أنها تسعى إلى منع ماسك من ارتكاب المزيد من الخروقات للاتفاق وإلزامه بإتمام الاستحواذ “بعد الوفاء بالشروط القليلة المتبقية”.

وخسرت تويتر 9.5 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، تقديمه عرضًا للاستحواذ عليها في 14 إبريل الماضي، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق في 11 يوليو 2022، وهو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك إلغاءه عرض الاستحواذ.