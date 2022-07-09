أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إلغائه اتفاق شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تويتر يهدد:

وبعد الإعلان، أكدت تويتر أنها ستقاضي ماسك حتى إتمام صفقة الشراء.

انخفاض أسهم الشركة:

وما إن أعلن عن الخبر حتى انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

يذكر أن ماسك كان هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلًا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد شد وجذب على مدار الأشهر الماضية، أعلن إيلون ماسك Elon Musk أنه أنهى عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار نهائيًّا، بحسب صحيفة بيزنس إنسادير.

لماذا أنهى ماسك الصفقة؟

وفسر خطوته تلك بسبب انتهاك اتفاقية الاندماج وخرق العديد من بنود الاتفاقية بينه وبين شركاء الصفقة.