تركت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى لدونالد ترامب، ووالدة إيفانكا، ثروة كبيرة قبل وفاتها؛ وذلك لكونها سيدة أعمال سابقة ورياضية وعارضة أزياء.

أعمال إيفانا ترامب:

عملت إيفانا ترامب في صناعات متعددة، فعلى الرغم من أنها كانت معروفة بزواجها السابق البارز من دونالد ترامب، إلا أنها كانت بالفعل امرأة راسخة في العديد من الصناعات.

وطوال فترة مراهقتها، كانت السيدة من أصل تشيكي تتمتع بموهبة التزلج، وكانت فتاة رياضية جيدة، وبعد ذلك، عملت كعارضة أزياء في كندا والولايات المتحدة، وعند الزواج من دونالد، عملت في مناصب رئيسية في منظمة ترامب، بما في ذلك منصب مدير تنفيذي.

وقد قادت فريق تصميم برج ترامب في مدينة نيويورك، وعملت أيضًا كرئيسة لفندق وكازينو ترامب في أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي، وحصلت لاحقًا على منصب مدير فندق بلازا في نيويورك.

وبعد طلاقها في عام 1992، أنشأت إيفانا العديد من خطوط الموضة ومنتجات التجميل والمجوهرات ليس ذلك فحسب، بل أسست أيضًا شركة House of Ivana للأزياء والعطور في عام 1995.

ثروة إيفانا ترامب:

جمعت إيفانا ترامب 100 مليون دولار قبل وفاتها، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth شاركت هي وزوجها الثاني ثلاثة أطفال: إيفانكا وإريك ودونالد جونيور.

زواج إيفانا ترامب:

قبل أن تلتقي بدونالد، تزوجت من ألفريد وينكلماير في عام 1972 لكي تحصل على الجنسية النمساوية، ثم تزوجت دونالد، تبعه رجل الأعمال الإيطالي ريكاردو مازوتشيلي من عام 1995 إلى عام 1997، وأخيرًا في 2008 تزوجت من روسانو روبيكوندي.

وفاتها ونعي أطفالها:

توفيت إيفانا ترامب في 14 يوليو 2022، تم العثور على إيفانا ميتة في شقتها في مانهاتن، ولا يبدو أن هناك أي شكوك بشأن وفاتها، وسيحدد التشريح سبب الوفاة، وبعد وقت قصير من انتشار الخبر، أصدر أطفالها الثلاثة، إيفانكا وإريك ودونالد جونيور، بيانًا قالوا فيه: بحزن عميق نعلن وفاة والدتنا الحبيبة، كانت امرأة رائعة وقوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق وأم وصديقة مهتمة، علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم.