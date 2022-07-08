حدد المدرب الفرنسي رودي جارسيا ثاني صفقة للفريق الكروي الأول بنادي النصر بعد ضم الإيفواري غيسلان كونان، ظهير أيسر نادي ريمس الفرنسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ”النصر” عبر “تويتر” أن اللاعب كونان صاحب الـ 26 عامًا انضم لصفوف أصفر الرياض حتى صيف 2025.

المدرب الفرنسي يفكر في ضم البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني بحسب تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الفرنسي رودي جارسيا على أن نادي النصر سيضم صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعيه لمعرفة الفريق وعدم رغبته بإبرام الكثير من الصفقات؛ حتى لا تؤثر سلبًا على الفريق.

وقال جارسيا: ”بالوقت الحالي لا أستطيع التكلم عن كل شيء، يجب على الجماهير الصبر علي قليلًا لمعرفة الفريق، على الأقل سيكون لدينا صفقتان الآن”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”مسلي آل معمر سيتعاقد معهم وعملنا جميعًا على إحضارهم وأردت الذهاب في هذا الاتجاه”.