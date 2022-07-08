اكتسى جبل الرحمة في مشعر عرفات اللون الأبيض بعد صعود الحجيج إليه في يوم الحج الأعظم مكبرين مهللين فرحين مستبشرين بما وعدهم الله من أجر كبير وعطاء جزيل ومغفرة كريمة.

فيديو | مراسل #الإخبارية طارق المزهود: خلال ساعات سيكتمل وصول الحجاج بالتفويج من مشعر منى إلى عرفات بكل يسر وسهولة #يوم_عرفة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/dUAetLE7PB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وخلال ساعات سيكتمل وصول الحجاج بالتفويج من مشعر منى إلى عرفات بكل يسر وسهولة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ارتفاع جبل الرحمة

وجبل الرحمة يبلغ ارتفاعه (30) متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار ، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15)كيلومترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و(6) كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (4. 10) كيلومترات مربعة.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

مسجد نمرة

ونمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا “جمع تقديم” ، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة، ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، توالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته (124) ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من (300) ألف مصل.