أعلن نادي الطائي عن تعاقده رسميًّا مع جمال باجندوح لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الطائي يتعاقد مع جمال باجندوح

ولفت نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم التعاقد مع جمال باجندوح لمدة موسمين حتى عام 2024، وتمنى له التوفيق مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء توقيع الطائي مع باجندوح بعد الإعلان عن توقيعه لمخالصة مالية مع نادي الشباب، حيث قام بشراء الفترة المتبقية في عقده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

باجندوح يعلق على تجربته الجديدة:

وفي السياق ذاته، أعرب جمال باجندوح عن سعادته بالتجربة الجديدة، وقال: “اللهم لك الحمد وقعت عقد جديد مع نادي الطائي وفخور جدًّا أن أمثل هذا النادي مرة أخرى.. الحتماوي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “وحابب أشكر نادي الشباب على الفترة التي قضيتها معهم وأتمنى لإخواني اللاعبين والادارة برئاسة الأستاذ خالد البلطان والجماهير الشبابية.. كل توفيق ونجاح”.