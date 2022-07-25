وجهت جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني، ضربة موجعة للبرتغالي كريستيانو رونالدو برفض التعاقد معه في صيف 2022 في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد.

ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.

جماهير الأتلتيكو تهدد بسبب كريستيانو رونالدو

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم رونالدو بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكد البعض من جمهور الأتلتيكو أنه سيلغي عضويته في النادي في حال قدم رونالدو، كونه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الغريم والجار اللدود للأتلتيكو، نادي ريال مدريد.

المدرب تين هاج لن يرغب في إشراك رونالدو أساسيًا في المباريات كونه وصل لسن السابعة والثلاثين، مما جعل رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد على سبيل الإعارة.

رونالدو إذا لم يشارك أساسيًا مع مانشستر يونايتد فقد يضطر فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال باستبعاده من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم في قطر.

الغموض يخيم على مصير رونالدو

ويُخيم الغموض على مصير كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.