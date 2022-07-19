استعادة جماهير الاتحاد ذكريات تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، محمد نور، واصفة إياه بالأفضل في تاريخ النادي.

الجماهير تتغنى بـ محمد نور

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد نور هو اللاعب الأفضل في تاريخ الاتحاد، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث أشادوا بتألقه مع العميد، ومساهمته في التتويج بالبطولات.

واستعرض “العمدة” مسيرة اللاعب، وقال: “محمد نور في مسيرته 125 هدفًا سجل منها 42 هدفًا في مباريات الحسم، 9 أهداف في النهائي، 9 أهداف في نصف النهائي، و9 أهداف في ربع النهائي.

وواصل حديثه عن مسيرة النجم الاتحادي، قائلًا: “6 أهداف في دور الـ16، 3 أهداف في تصفيات آسيوية للأندية، 3 أهداف في المربع الذهبي، هدف في كأس الخليج، هدفين في تصفيات كأس العالم، مع العلم أنه لاعب وسط”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدته، وأكدت أنه أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وليس في السعودية فقط، ولفت البعض الآخر إلى أنه في حالة تواجد محمد نور حاليًا لتجاوزت قيمته حاجز الـ20 مليون.

وعلق وهيب الناشري قائلًا: “أسطورة كبيرة، قائد، مقاتل، هداف، تحدى من كان يريد إسقاطه وتحدى نفسه لكي يصبح من ضمن ٣ أساطير للكرة السعودية منذ نشأتها حتى الآن.. ماجد عبدالله.. يوسف الثنيان.. محمد نور.. البقية نجوم”.

مسيرة من الإنجازات

ويُعد محمد نور من أبرز لاعبي الاتحاد والمنتخب السعودي، حيث إنه صاحب مسيرة ذهبية مليئة بالبطولات، إلا أن أزمة المنشطات تسببت في اعتزاله، وختام مشواره في الملاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعتبر هو أكثر لاعب داخل السعودية تحقيقًا للقب الدوري السعودي، حيث نجح في التتويج بالبطولة 8 مرات، 7 مرات بقميص نادي الاتحاد، ومرة واحدة مع النصر، وذلك بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية مع العميد.