تفاعلت الجماهير النصراوية مع أنباء رحيل حارس المرمى وليد عبدالله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

أوسبينا نصراوي:

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بالأمس في حسم صفقة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا رسميًّا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين.

وبعد إعلان التعاقد مع أوسبينا، أكدت تقارير أن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا يرغب في رحيل وليد عبدالله، ما دفع للجماهير لتوجيه الشكر إليه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الجماهير تشكر وليد عبدالله:

ودشنت الجماهير هاشتاق شكرًا وليد عبدالله، وأصبح اسم الحارس ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر”، وكتب فاضل بن حسين: “شكرًا على كل ما قدمته للنصر”، وقال العُتيبي: “شكرًا على كل شيء.. الله يوفقك ويسعدك”.

وقال سالم العرجاني: “يبقى وليد عبدالله أحد لاعبي النصر اجتهد وتحمل المسؤولية وأدى كل ما عليه حسب إمكانياته، نحن جمهور الوفاء نقول شكرًا لكل من خدم النصر، شكرًا لحماية العرين وكنت رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني الرجولة”.

وعلق آخر قائلًا: “كلمة شكرًا لن تكفي بحق وليد عبدالله، وليد أخذ دور الإداري ومدرب الفريق ومشجع للاعبين وبيبقى بقلب الجمهور مهما كان مستواه فيه لحظات اسعدنا فيها بشكل كبير فالله يوفقك يا أبو عبدالله في مسيرتك القادمة سواءً في النصر العالمي أو في نادٍ آخر”.

وكان صاحب الـ36 عامًا قد انضم إلى صفوف النصر منتصف موسم 2017، قادمًا من فريق الشباب، وساهم في تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتد تعاقده حتى عام 2023.