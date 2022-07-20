ودع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، بخطاب أنهاه بالقول: “بـ”هاستا لا فيستا.. حبيبي”.

أنهى خطابه بـ"هاستا لا فيستا.. حبيبي".. #جونسون يقدم النصائح الأخيرة لخلفه في رئاسة وزراء #بريطانيا: ابق على مقربة من الأميركيين ودافع عن الأوكرانيين.. وخفض الضرائب #العربية pic.twitter.com/0EYO3g2kwc — العربية (@AlArabiya) July 20, 2022

أعظم امتياز في حياتي

وقال خلال كلمته: “نعم، كانت السنوات القليلة الماضية أعظم امتياز في حياتي. وصحيح أنني ساعدت في الحصول على أكبر أغلبية من حزب المحافظين لمدة 40 عامًا ، وإعادة تنظيم كبير في سياسات المملكة المتحدة”.

وأضاف: “السيد رئيس مجلس النواب ، لقد غيرنا ديمقراطيتنا واستعدنا استقلالنا الوطني، كما قال صديقي الموقر.”لقد ساعدنا – لقد ساعدت – في اجتياز هذا البلد عبر جائحة وساعدنا في إنقاذ بلد آخر من الهمجية.”وبصراحة ، هذا يكفي”.

وتابع:”المهمة أنجزت إلى حد كبير، في الوقت الحالي. أود أن أشكرك السيد رئيس مجلس النواب، وأود أن أشكر جميع الموظفين الرائعين في مجلس العموم، وأود أن أشكر جميع أصدقائي وزملائي، وأود أن أشكر صديقي الموقر المقابل، السيد رئيس مجلس النواب، وأود أن أشكر الكل هنا”.

كلمات النصح

وأكمل ناصحًا: “”أريد أن أستغل الثواني القليلة الماضية، سيدي الرئيس، لإعطاء بعض كلمات النصح لخلفي، أيا كان في 10 داونينغ ستريت، أولا ابق على مقربة من الأميركيين، وتمسك بالأوكرانيين، وتمسك بالحرية والديمقراطية في كل مكان”.

واسترسل: “قلل الضرائب وألغِ الضوابط حيثما أمكن لجعل هذا المكان أفضل مكان للعيش والاستثمار فيه. أنا أحب وزارة الخزانة، لكن تذكر، أنه إذا استمعنا دائمًا إلى وزارة الخزانة، فلن نبني مشروعًا ضخمًا كالطريق الدائري M25 أو نفق القناة الإنكليزي”.

وتابع: “ركز على الطريق أمامك، لكن تذكر دائمًا فحص مرآة الرؤية الخلفية، وتذكر أن “الفقاعة ليست تويتر هو المهم فيها، إنما الأشخاص الذين أرسلونا إلى هنا كنواب لهم”.