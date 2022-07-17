قالت السيدة الأولى جيل بايدن، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان لديه الكثير من الآمال عندما تولى منصبه، ولكن كانت هناك مشاكل آنية يجب معالجتها أولاً، سواء في الداخل أو في الخارج.

وجاء ذلك في حدث لجمع التبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية في نانتوكيت، ماساتشوستس، حيث قالت السيدة البالغة 71 عامًا: كان لدى الرئيس الكثير من الآمال والخطط للأشياء التي يريد القيام بها، ولكن في كل مرة يستدير فيها، كان عليه أن يعالج مشاكل تطرأ في لحظتها، لقد أُلقيت أمامه الكثير من العقبات في الطريق.

وتابعت جيل بايدن: خلال فترة رئاسته، واجه جو تبعات الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا، وسحب القوات من أفغانستان، وارتفاع التضخم وبطلان قضية رو ضد وايد (حكم إنهاء حق الإجهاض)، وقضايا عنف السلاح المروعة.

واستطردت: أعلم أن هناك الكثير من الرافضين الذين يقولون إننا سنخسر في الانتخابات النصفية، حسنًا، لكن أمامنا الجمهوريين يعملون بجد، وهم متعاونون ومتماسكون في الجيد والسيء، لذا، علينا فقط أن نعمل بجدية أكبر مثلهم.

انخفاض نسب تأييد بايدن

وتأتي تصريحات السيدة الأولى جيل بايدن بعد أن أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن 64% من الناخبين الديمقراطيين، أي التابعين لنفس حزب الرئيس، يفضلون مرشحًا آخر غير بايدن في عام 2024، وكانت نسبة الموافقة عليه نحو 33%، وفي استطلاع آخر، رأى 13% فقط من الأمريكيين أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.