أشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أهمية حاسبة جرعة الباراسيتامول بالنسبة للوالدين لتحديد المناسب للأطفال.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن حاسبة الباراسيتامول تساعد الوالدين في حساب الجرعة المناسبة للطفل والعوامل التي تؤثر على الجرعة مثل وزن الطفل وتركيز الدواء.

وبينت أن الحاسبة تستخدم لحساب الجرعة الصحيحية من الباراسيتامول، سواء كانت على شكل شراب، او قطرات في الفم.

كما لفتت إلى أن جرعة الباراسيتامول تعتمد على وزن الطفل، وتركيز الباراسيتامول في الشراب أو القطرات.

ارتفاع غامض بإصابات الالتهاب الكبدي الحاد للأطفال

وفي وقت سابق؛ أكدت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو الماضي.

ارتفاع حالات الإصابة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصحية على مستوى العالم تحقق في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

إجراءات وقائية

ويوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض بإجراءات وقائية للحيلولة دون إصابة الأطفال بهذا المرض تشمل حصولهم على التطعيمات المطلوبة، وتجنب الاتصال بالمرضى، وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم إلا بعد غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.