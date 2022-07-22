أعلنت وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية إخماد الحريق، الذي اندلع منذ الثلاثاء بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس، واستمرت الحرائق حتى مساء الخميس.

المساحات المحروقة

وذكرت الوزارة – في بيان – أن الإدارة العامّة للغابات حددت المساحة المحروقة التي قدّرت بـ 533 هكتارًا (5.3 كيلومتر مربع) من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء.

يذكر أن حريقًا هائلًا قد اندلع أول أمس بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس، استدعى تدخل طائرات مروحية تونسية إلى جانب قوات الدفاع المدني لإخماده بمساعدة الجزائر التي أرسلت طائرات وشاحنات إطفاء للسيطرة عليه.