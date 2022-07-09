أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيسي “متزوج” فلا يلزمه إرفاق إثبات الاستقلالية، كما لا يلزمه إرفاق عقد إيجار عند التسجيل.

وتابع البرنامج أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع “متزوج” فلا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة، أما في حال رغبة الفرد المستقل بالتسجيل، فيلزمه إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص، أما في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

تعديلات جديدة:

وبدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق التعديلات الجديدة، معلنًا أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنا سعوديا الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

فتح التسجيل في حساب المواطن:

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.