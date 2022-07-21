حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات، يحق فيها للمرأة المتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي من دعم البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المتابعات، عبر “تويتر” لحساب المواطن جاء فيه: أنا متزوجة من سعودي لكن هو لا يستطيع التسجيل بسبب راتبه أقدر أسجل وحدي أنا وأطفالي؟.

التسجيل في حساب المواطن للنساء

بدوره، أوضح البرنامج أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات؛ هي إذا كانت: مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وأكد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، موضحًا أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وجاء رد حساب المواطن كالآتي: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

الإفصاح عن الراتب

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، مبيناً أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.