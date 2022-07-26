شدد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير عليها مشيرًا إلى أن عدم تحديث البيانات سبب عدم الأهلية.

تحديث بيانات حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال لشخص يؤكد فيه أنه كان مؤهلاً في 2020 ومع ذلك لم يصدر له الدعم حتى اليوم :” في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يلزمك تحديثها من خلال ” تفاصيل الطلب ” ليتم التحقق منها مرة أخرى”.

وأضافت : سيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “أغسطس”.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

وفي وقت سابق لفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.