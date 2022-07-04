تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ماجد النفيعي والمحياني مستمران مع الأهلي:

وذكر حساب برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا صحة لما يتداول حاليًّا عن نية ماجد النفيعي وموسى المحياني تقديم استقالتيهما من النادي الأهلي”.

وتُسيطر حالة من الغضب على جماهير الأهلي بعد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه، وسط مطالبات باستقالة النفيعي والمحياني، حيث يُحملهم الجمهور مسؤولة تدهور أوضاع والنتائج الراقي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.

وأكدت تقارير صحافية أن عددًا من أعضاء الشرف الذهبيين في النادي الأهلي، طالبوا ماجد النفيعي بتقديم استقالته من منصبه، مقابل تحمل المسؤولية الاجتماعية ودفع الأموال المترتبة عليه، وفقًا للوائح وزارة الرياضة.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.