حسم النجم الجزائري أمير سعيود الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الميركاتو الصيفي.

أمير سعيود ينفي الرحيل:

وقال أمير سعيود عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “السلام عليكم.. حبيت أوضح أمر بخصوص الأخبار المتداولة التي تربطني ببعض الأندية الجزائرية، لا أساس لها من الصحة”.

وانضم أمير سعيود صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في صيف 2021، وظهر بشكل مميز معه وساهم في استمراره بدوري المحترفين الموسم المقبل، ليرتبط اسمه بالعودة للدوري الجزائري.

الطائي في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 37 نقطة من الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر في 15 لقاء.

وتطمح إدارة نادي الطائي في الحفاظ على اللاعبين المميزين والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل.