وجه رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، رسالة إلى جماهير الأهلي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

رئيس الطائي يدعم الأهلي:

وقال رئيس الطائي: “الأهلي ضمن الأربعة الكبار، إذا بتقييم من ناحية الترتيب مرة التعاون مرة الفتح، يعني إذا توج الفتح بلقب الدوري نبعد أحد من الكبار”.

وتابع تركي الضبعان خلال تصريحاته لبرنامج في أسبوع MBC قائلًا: “من صغرنا نلعب أشبال وناشئين وفريق أول على الأربعة الكبار، الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي”.

وأضاف: “ما حدث للراقي مثل الرجفة وسيعود عملاق وهذا لا يقلل منه، حدث هبوط وسيعود، الأمر كله 8 شهور، الحزن الذي يخيم على الجماهير آلمني جدًّا، ما حدث إسراف بالحزن يجب النهوض، سيعود للتحليق مجددًا”.

الهبوط لدوري يلو للمرة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.