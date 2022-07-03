غزا نوع عملاق من الحلزون، ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي يمكنه أن يلحق بالإنسان والمحاصيل الزراعية أضرارًا بالغة.

حجر صحي وطوارئ

ووفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، تخضع مقاطعة باسكو بفلوريدا للحجر الصحي بسبب اكتشاف أعداد كبيرة من الحلزون الأفريقي العملاق بالمنطقة.

وأكدت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا، وجود حلزون برية أفريقية عملاقة في منطقة نيو بورت ريتشي والتي ظهرت في 23 يونيو الماضي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجبر الحلزون ــ الذي يمكن أن يصل حجمه إلى حجم الفأر ــ سلطات فلوريدا على اتخاذ قرارات بمنع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجدها، وذلك لمدة عامين.

أضرار الحلزون

ويتغذى الحلزون على أكثر من 500 نبتة مختلفة، كما يتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد الواحد حوالي 1200 بيضة سنويا.

ويتميز أفراد هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده، فضلا عن إمكانية إنتاجه ما يصل إلى 2500 بيضة في السنة، لذلك من الصعب السيطرة على أعداده.

وإلى جانب أضراره على النباتات، يحمل الحلزون دودة طفيلية يمكن أن تنتقل إلى البشر وتسبب الالتهاب السحائي.

وحسب “سي إن إن”، تخطط وزارة الزراعة وخدمات المستهلك لقضاء 3 سنوات لمكافحة هذا الحلزون، باستخدام مبيدات الآفات “ميتالديهايد” الخاص بالقواقع والرخويات.