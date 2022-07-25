وصل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى معسكر نادي الاتحاد في دولة النمسا بشكل جديد، أثار إعجاب الجماهير الاتحادية.

ونشر حساب نادي الاتحاد في Snap Chat صورة للاعب المغربي فور وصوله إلى معسكر النمسا، والتي أظهرت انخفاضًا في وزن اللاعب.

جماهير الاتحاد تُشيد بما فعله حمدالله

جماهير العميد أبدت إعجابها بإصرار اللاعب على الوصول للوزن المثالي ليكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب البرتغالي نونو سانتو في الموسم الجديد 2022/2023.

ويتكون معسكر نادي الاتحاد من مرحلتين،المرحلة الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، والتي تشهد مباراتين وديتين أمام فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو، وريد بول سالزبورج النمساوي في 7 أغسطس.

أما المرحلة الثانية في منطقة باد تانزماندورف حتى 12 أغسطس، والتي تشهد مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي في 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى جدة في اليوم التالي.