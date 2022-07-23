أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو – حميدتي- نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تخلي الجيش عن حكم البلاد وترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها.

وأكد حميدتي في بيان له نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية – سونا- أن المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء، لافتًا إلى أنها قررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين.

الجيش سيتفرغ لأداء مهامه الوطنية

وأوضح أن القوات النظامية ستتفرغ لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون”، مستكملًا: “قررنا سويا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا، دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية”.

وطالب حميدتي قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة من أجل تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالية، كما دعا من وصفهم بـ”الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية” للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية.

وأشار إلى أن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو الماضي، يعد العمل على صياغتها سويا، وعبر تشاور مستمر، وبروح الفريق الواحد، وبنية صادقة أن نوفر حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات.

رد فعل القوى السياسية

من جانبه قال الدكتور محمد زكريا فرج الله مقرر الجبهة الثورية ونائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية في تغريدة له في تويتر اليوم إن بيان قائد الدعم السريع جاء معضداً لخطاب الرئيس البرهان وأكد تناغم وجدية المؤسسة العسكرية في استكمال الانتقال الديمقراطي، وأشار الي انه في سبيل تحقيق التوافق الوطني تجري مشاورات مع القوي السياسية للاتفاق علي مرجعية دستورية وهياكل ومهام الحكومة والانتخابات وستقدم دعوة لعقد مؤتمر للانتقال وترشيح رئيس وزراء.