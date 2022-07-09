دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء نسك الأضاحي إلى الاستفادة من خدمة الاستعلام عن مواقع المطاعم والمطابخ المرخصة بممارسة الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق بلدي.

وبينت أن خدمة الاستعلام عن مواقع الذبح المرخصة والمطابقة للاشتراطات البلدية تكون من خلال الخارطة التفاعلية التي يتيحها تطبيق بلدي عبر الرابط هنا.

خدمات رقمية:

وأشارت إلى أن التطبيق يقدم خدمات رقمية وخيارات متنوعة توفر الوقت والجهد وتسهل الوصول إلى المواقع الأقرب لمكان المستفيد، لافتة إلى أن الترخيص بممارسة أعمال الذبح خلال أيام العيد يبدأ اعتبارا من اليوم وحتى الـ 13 من ذي الحجة، وفقا للاشتراطات البلدية.

وتسعى أمانة جدة من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، مشيرة إلى أن تطبيق بلدي تتيح العديد من الخدمات البلدية الرقمية التي تسهل حياة المواطن والمقيم، وتساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء.