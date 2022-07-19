قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن السعودية تمتلك علاقات جيدة مع دول الشرق والغرب وهي قادرة على إقامة علاقة قوية مع حلفائنا التقليديين.

وجاء ذلك عند سؤاله حول كيفية الاستثمارات في روسيا والصين وتعميق العلاقات مع هاتين الدولتين بالتوازي مع تعميق الاستثمارات أيضًا مع الولايات المتحدة.

مثال في الدبلوماسية الخارجية

وتابع وزير الاستثمار: المملكة لديها بالطبع علاقات جيدة مع دول في كل من الشرق والغرب، على سبيل المثال، الصين سوق رئيسي لصادراتنا ونحن عازمون على الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها، ولا نعتقد أن هذا على الإطلاق يتعارض مع علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فالمملكة تضرب مثالًا في الدبلوماسية على كيفية إقامة علاقة قوية مع حلفائها التقليديين سواء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأيضًا اليابان وكوريا والصين والهند وجنوب شرق آسيا.

روسيا شريك مهم لـ السعودية

وتابع: روسيا أيضًا شريك مهم للسعودية على جبهات متعددة بما في ذلك منظمة أوبك+، وستستمر تلك العلاقة.

سياسة السعودية في أوبك+ ثابتة مع تغير الزمن

وعن الحديث عن أوبك+ قال خالد الفالح باعتباره قد شغل منصب وزير الطاقة لمدة 3 سنوات من 2016 حتى 2019، إن سياسة السعودية واستراتيجيتها لم تتغير بمرور الزمن، وتتلخص في كون المملكة لاعباً مسؤولاً عن موازنة أسواق الطاقة العالمية.

وتابع: سوق النفط بالطبع يستجيب للعديد من العوامل، العرض هو أحدها، لكن في كل الأوقات فإن المملكة تمتلك سياسة مسؤولة لبذل قصارى جهدها للحفاظ على عنف الأسواق، كما أننا نبذل قصارى جهدنا لتقليل التقلبات والارتفاعات الشديدة التي تحدث في السوق للأسف بسبب عوامل خارجة عن سيطرتنا.

واستطرد قائلًا: ستلعب المملكة دورها في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وأن يتم توفير الطاقة بطريقة مسؤولة، ويتم ذلك في الاجتماعات المغلقة لأوبك بلس.