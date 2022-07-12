أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده رسميًا مع خالد كعبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

الفيحاء يتعاقد مع خالد كعبي

وأنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط خالد كعبي، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2025، بعد مسيرة احترافية في أندية الهلال، والشباب والفيصلي.

وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الربيعة ومدير الفريق الأول لكرة القدم، محمد الهندي.

وقدم خالد كعبي شكره لإدارة الفيحاء على الاحترافية في التعامل خلال مرحلة المفاوضات، معبرًا عن سعادته بالانضمام إلى صفوفه ووعد جمهوره ببذل الجهد والجدية في العمل لخدمة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات الإدارة.

الفيحاء في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، التعادل 11 مرة والخسارة في مثلهم.