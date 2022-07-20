سادت حالة من التفاؤل والفرحة بعد إعلان نتائج التحصيلي، وسط مباركات للطلاب والطالبات بإعلان النتائج، آملين في مستقبل مشرق وواعد بعد تحديد مستواهم العلمي.

ويعد اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يتم تحديد مستواهم من خلال هيئة خاصة بوزارة التعليم.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي

ويمكن الاستفسار عن نتائج التحصيلي من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

– في البداية قم بالتوجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب هنا.

– ثم النقر على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاختبارات.

– ثم الضغط على بيانات الاختبار.

– في النهاية قم بالنقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا:

كما يمكن الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

– الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بتوكلنا هنا

– ثم إدخال المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الخدمات

– ثم اختيار خدمة التعليم.

– الضغط على كلمة النتائج الدراسية

– ثم الضغط على كلمة تفعيل خدمة أبلغني إذا تم ظهور النتائج.