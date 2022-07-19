أكد برنامج سكني أنه يمكن الاستفادة من باقات الدعم بالبرنامج من خلال بعض الخطوات.

ولفت سكني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه يتم الاستفادة من باقات الدعم من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في برنامج سكني.

– التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

– تحديد الممول.

– التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

تعليق الدعم:

وفي وقت سابق؛ أكد برنامج سكني أنه لضمان عدم تعليق الدعم السكني لمستفيدي منتج البناء الذاتي، يستوجب رفع شهادة الإشغال (إتمام البناء) عبر موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في حال تعليق الدعم ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.