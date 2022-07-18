يتطلب التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار عددًا من المتطلبات والإجراءات فيما تمر عملية التسجيل بعدة مراحل بداية من التقديم حتى الترشيح والتعيين وإنتهاءً بمباشرة مهام العمل.

تحديث البيانات في منصة مسار

يجب التأكد والتحقق من البيانات وتحديثها في منصة مسار على الرابط حيث يجب التأكد من البيانات الرئيسية التي قد تُلغي الترشيح وهي: نوع الدراسة، نوع المؤهل العلمي، التخصص، تاريخ التخرج، المعدل، مع التأكد من انتهاء إجراءات التدقيق والتوثيق النهائية.

كما يجب التأكد من وجود الوثائق الأصلية كالمؤهل العلمي أو الدبلوم التربوي وأنها غير تالفة أو مفقودة لأنها سوف تُطلب منك أثناء المطابقة .

التقديم على الوظائف التعليمية

بعد تسجيل الدخول في منصة مسار يمكنك الانتقال إلى التقديم على الوظائف التعليمية من خلال منظومة جدارة من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى الملف الشخصي عبر مسار.

الضغط على السهم فوق الصورة الشخصية.

الانتقال إلى شاشة إدخال الرغبات.

بعدها ستظهر الوظائف المتاحة للتسجيل عليها.

حدد الوظائف بحسب الأولوية لديك وقم بترتيب الرغبات.

بعد تحديد الرغبات وترتيبها اضغط على تقديم ثم حفظ الطلب.

إعلان المرشحين والمقبولين مبدئيًا

بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المرشحين مبدئياً، سيتم دعوتهم لمراجعة فرع وزارة الموارد البشرية لمطابقة بياناتهم كلٌ في مدينته مصطحبين معهم الأوراق التالية: