نفذت جمعية خيرات لحفظ النعمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك مشروع الأضاحي للعام ٢٠٢٢ م، حيث تضمن المشروع عدة مبادرات مع جهات حكومية وخاصة منها مبادرة 100 أضحية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وبدعم مباشر من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.

ثلث الأضحية:

وكذلك مبادرة ثلث الأضحية التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض مع شريكها الاستراتيجي وزارة البيئة والمياه والزراعة لتتيح للسكان إمكانية التبرع بجزء من أضاحيهم إلى الأسر المحتاجة والمسجلة لدى الجمعيات الخيرية في مدينة ⁧‫الرياض‬⁩ حيث بلغت مجموع أوزان التبرعات ٣٣٩.٩٥ كيلو من اللحوم استفاد منها ٤٠ أسرة.

كما تم دعم الجمعية بعدد ١٠٠ أضحية من قبل مؤسسة وقف الملوان وعدد ٣٧ أضحية من الهيئة العامة للأوقاف بناء على وصايا الواقفين وتم توزيعها على الأسر المستفيدة من جمعية خيرات.

واستهدف المشروع التوزيع على أكثر من ١٥٠٠ أسرة مسجلة في قوائم الجمعية في ١١١ حياً سكنياً بمدينة الرياض من خلال سيارات مبردة خاصة بالجمعية.

وقدمت الجمعية جزيل الشكر لجميع الداعمين والمساهمين على تعاونهم معها ودعمهم مبادراتها السنوية.