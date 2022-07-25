أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، بعض المعلومات التاريخية حول وظيفة “الحَجَبَة” وعلاقتها بالكعبة المُشرفة.

وظائف تاريخية

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن وظيفة “حَجَبَة الكعبة المشرفة” هي إحدى وظائف الحرمين الشريفين المهمة والتاريخية، لافتةً إلى أن أصحابها يقومون بحمل مفتاح الكعبة .

وأضافت أنه تم التنظيم في العهد السعودي الحديث ألا تفتح الكعبة لعموم الناس إلا في بعض المناسبات، وفي أوقات غسل الكعبة.

وأشارت إلى أن فتح الكعبة يكون في الأول من شهر شعبان وأول شهر محرم.